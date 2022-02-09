Злодей из фильма «Один дома» избавился от дома в США

Американский актер и комик Джо Пеши, сыгравший злодея в фильме «Один дома» и его продолжении, избавился от дома в США. Он продал особняк в штате Нью-Джерси, которым владел на протяжении 28 лет, сообщает Mansion Global.

Актер выручил от продажи особняка в районе Лаваллетт пять миллионов долларов (более 375,8 миллиона рублей). Пеши владел объектом с 1994 года, когда купил его за 850 тысяч долларов. Резиденция была построена в 1990 году по индивидуальному плану, имя заказчика осталось неизвестно.

В распоряжении новых владельцев оказался дом площадью 743 квадратных метра. Внутри есть восемь спален, столько же ванных комнат, кухня, соединенная со столовой, и несколько террас. На участке оборудован внутренний двор с бассейном и зоной отдыха.

Ранее свой дом в США решил продать американский актер Ричард Гир — он выставил на продажу поместье в часе езды от Нью-Йорка за 28 миллионов долларов (на тот момент около 2,2 миллиарда рублей). Звезда фильма «Красотка» владел объектом с 1986 года.