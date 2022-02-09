Фотосессия россиян на краю пирса во время шторма возмутила пользователей сети

Двое россиян устроили фотосессию во время шторма в Сочи, несмотря на огромные волны на море, и попали на видео. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi_detka, освещающий события города.

На кадрах видно, как девушка стоит на краю пирса на фоне бушующего моря, в то время как молодой человек фотографирует ее на камеру. В один момент их окатывает волной, они отряхиваются, но на берег не возвращаются. «Не повторяйте, опасно для жизни!» — подписали пост администраторы аккаунта.

Публикация вызвала возмущение пользователей в сети. «Вот что у людей в голове?», «А потом другие рискуют жизнью, спасая вот таких недалеких…», «Море шутить не любит», «Игра с природой — это очень опасно», «Вот даже интересно, они просто глупые или бессмертные?», «Наверное, просто не понимают степень опасности! Явно не местные и о море ничего не знают», — написали они.

Похожая история произошла в Сочи и год назад — мощная волна накрыла двух россиян, устроивших фотосессию на берегу Черного моря.

