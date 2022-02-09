Неизвестные с битами напали на магазин в Подмосковье

В селе Новопетровское Подмосковья неизвестные в масках и с битами ворвались в магазин и напали на продавщицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, женщина погибла, еще двое человек пострадали.

Как уточняет Telegram-канал Mash, нападение произошло вечером. Кассир пыталась помешать грабителям, после чего злоумышленники начали ее избивать. Двое других пострадавших — директор магазина и ее супруг. Они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Тюмени пришел в круглосуточный магазин с молотком и напал на продавца. Россиянин пришел за алкоголем, перелез через прилавок, достал из кармана молоток и набросился на продавщицу. Когда женщина смогла забрать у злоумышленника молоток, он сбежал. Полицию и скорую помощь вызвал директор магазина. Злоумышленника задержали.