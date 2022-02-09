Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Неизвестные с битами напали на магазин в Подмосковье

В Подмосковье неизвестные с битами ворвались в магазин и убили продавщицу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В селе Новопетровское Подмосковья неизвестные в масках и с битами ворвались в магазин и напали на продавщицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, женщина погибла, еще двое человек пострадали.

Как уточняет Telegram-канал Mash, нападение произошло вечером. Кассир пыталась помешать грабителям, после чего злоумышленники начали ее избивать. Двое других пострадавших — директор магазина и ее супруг. Они госпитализированы с черепно-мозговыми травмами и сотрясением мозга.

Ранее сообщалось, что пьяный житель Тюмени пришел в круглосуточный магазин с молотком и напал на продавца. Россиянин пришел за алкоголем, перелез через прилавок, достал из кармана молоток и набросился на продавщицу. Когда женщина смогла забрать у злоумышленника молоток, он сбежал. Полицию и скорую помощь вызвал директор магазина. Злоумышленника задержали.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Мария Рубникович
Обсудить
Последние новости
Моргенштерн стал фигурантом дела о пропаганде наркотиков из-за татуировки
Православному олигарху простили долг
В Госдуме предложили запретить детям мигрантов учиться в российских школах
На Украине начали испытания модернизированного танка
В Петербурге прошли массовые задержания из-за некачественной уборки снега
В Подмосковье приезжие при ограблении убили продавщицу «Пятерочки»
Стало известно об открытых отношениях Канье Уэста и Джулии Фокс
Напавших на магазин в Подмосковье грабителей задержали
Пациенты со спинным имплантом смогли снова ходить
Врач рассказал о новом болезненном симптоме при заражении омикроном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.