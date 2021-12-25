Россиянин перелез через прилавок и напал на продавца с молотком

Пьяный житель Тюмени пришел в круглосуточный магазин с молотком и напал на продавца. Об этом заявили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Сообщается, что россиянин пришел за алкоголем, перелез через прилавок, достал из кармана молоток и набросился на продавщицу. Он бил ее по лицу и телу, а когда женщина смогла забрать у злоумышленника молоток, сбежал. Полицию и скорую помощь вызвал директор магазина.

Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность и место жительства нападавшего. «Ранее судимого мужчину 1990 года рождения оперативники застали дома, мирно спавшим, и задержали. Злоумышленник дал признательные показания», — сообщили в пресс-службе.

Мужчина заявил, что выпивал со знакомым, а когда закончился алкоголь, он решил, что можно достать его незаконным путем — взял с собой молоток и отправился в магазин. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса «Разбой».

Ранее в Екатеринбурге на детской площадке мужчина с молотком в руках угрожал ребенку. На кадрах, снятых очевидцами, мужчина держит молоток в руках, возле него стоят несколько мальчиков. К одному их них россиянин обращается с угрозами. «Если что случится с ним, видишь вот это, в твоей голове останется», — говорит он.