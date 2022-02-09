Вирусолог допустил скорую победу над пандемией COVID-19

Выдача ковид-сертификатов по результатам тестирования на антитела к коронавирусу — попытка учесть всех, кто так или иначе контактировал с возбудителем. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он отметил, что охватить все население вакцинацией не удается, но победа над пандемией уже близка.

С 21 февраля в России можно будет получить ковид-сертификат по результатам тестирования на антитела к COVID-19. Об этом говорится в соответствующем приказе Минздрава, который опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, ковид-сертификат будет содержать информацию о сделанной прививке от COVID-19, перенесенном коронавирусе или о наличии информации о присутствии антител.

Выдавая сертификат по результатам тестирования на антитела к COVID-19, в России пытаются учесть всех, кто в той или иной форме встретился с возбудителем, объяснил Альтштейн. Медики готовы регистрировать тех, у кого был контакт с инфекциями и это отразилось в каких угодно антителах, поскольку можно считать, что они получили иммунизацию, добавил он.

«Уже можно считать, что человек с антителами в какой-то мере иммунный и ему можно давать свободу передвижений, не настаивать на вакцинации. Я думаю, что мы эту эпидемию скоро победим, пусть и в таком черновом виде», — отметил вирусолог.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о новой функции на госуслугах. Он объяснил, что на портале в ближайшее время станут доступны подтверждения о противопоказаниях к вакцинации от COVID-19.