Ведущий Первого канала, журналист Владимир Познер оценил возможность создания союза России и Китая. По его мнению, Пекин не нуждается в союзе с Москвой. Комментарий на эту тему опубликован на его сайте «Познер.Online».

«Что касается блока Россия-Китай, я считаю, что это невозможно. Китай на это не пойдет. Китаю это не надо. Китай сегодня настолько мощная держава и настолько самостоятельная, принимающая свои решения, что не нуждается ни в каком блоке», — заявил Познер.

По мнению журналиста, КНР ставит перед собой единственную цель — стать ведущей страной в мире. «В 1949 году, когда к власти пришли коммунисты, была принята идея, ну, что ли, лозунг: "Столетний марафон". Что через 100 лет, в 2049 году, Китай будет доминирующей державой в мире. Не Америка, никто, а Китай», — пояснил телеведущий и отметил, что страна идет по этому пути совершенно точно.

Журналист добавил, что Китай рассматривает Россию как привлекательную страну с большой территорией, но не ставит перед собой задачу портить с ней отношения. «Но вообще Китай не любит ссориться. Китай действует гораздо более тонкими методами, огромное терпение, готовность ждать и постепенно накапливать преимущества», — заключил Познер.

Ранее возможность создания союза России и Китая оценил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, стратегические отношения между странами устраивают обе стороны, военных союзов никто не ищет. При этом он подчеркнул, что отсутствие союза не исключает коопераций в различных сферах, в том числе в военно-политической.