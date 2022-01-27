Медведев оценил возможность создания военного союза России с Китаем

Стратегические отношения между Россией и Китаем устраивают обе стороны, военных союзов никто не ищет. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ведущим российским СМИ, в том числе «Ленте.ру».

И более того, неоднократно было констатировано, что отношения между Россией и Китайской Народной Республикой находятся на самой высшей точке за всю историю наших отношений. У нас действительно стратегические отношения, очень добрые отношения, фундаментальные отношения. Отношения, которые носят взаимовыгодный характер Дмитрий Медведев зампред Совбеза России

Тот факт, что за отношениями России и Китая на международной арене пристально наблюдают, Медведев расценил как признак влияния на международную расстановку сил «в качестве балансира». «Посмотрите, наши друзья за океаном и в Европе тоже постоянно говорят: вот русские с китайцами, вот русские с китайцами. У нас нет никакого военного союза с Китайской Народной Республикой, и к этому никто не стремится», — сказал политик.

При этом он подчеркнул, что отсутствие военного союза не исключает коопераций в различных сферах, в том числе в военно-политической. Это касается и проведения различных учений. «Вот они буквально недавно были и на море, и в других местах», — добавил Медведев.

В интервью ведущим российским СМИ заместитель председателя Совета безопасности ответил на вопросы, касающиеся пандемии коронавирусной инфекции, международной безопасности, ситуации на Украине, санкциях и по другим темам.