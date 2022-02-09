В КПРФ опровергли повторное заражение Рашкина коронавирусом

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин не явился на заседание Басманного суда из-за плановой операции на глаза, а не из-за заражения коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал Ura.ru со ссылкой на юриста московского горкома компартии Мухамеда Биджева.

По словам Биджаева, депутат согласовал свое поступление в стационар со следователем. Ранее он из-за болезни не смог завершить хирургическое лечение глаз.

Юрист подчеркнул, что о необходимости этой операции неоднократно сообщалось в конце 2021 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Рашкин повторно заразился коронавирусом, из-за чего не смог явиться на заседание в Басманном суде Москвы, где должно было рассматриваться ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения в виде запрета определенных действий.

29 октября 2021 года депутата был задержан в Саратовской области за рулем автомобиля, в котором находилась туша убитого лося. Из-за этого инцидента на него было заведено уголовное дело о незаконной охоте. Вину свою Рашкин признал. Суд запретил ему до 13 февраля 2022 года охотиться и выходить из дома в вечернее время.