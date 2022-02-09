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Рашкин повторно заразился коронавирусом

Депутат Госдумы от КПРФ Рашкин повторно заразился COVID-19 и не явился в суд

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Депутат Государственной Думы от КПРФ Валерий Рашкин повторно заразился коронавирусом, поэтому не явился в суд, где рассматривают ходатайство следствия о продлении ему меры пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам пресс-секретаря Басманного суда Кристины Булыгиной, заседание будет проходить без Рашкина.

Ранее депутат заявил, что хочет купить лося и отправить его в Лысогорский район Саратовской области взамен животного, убитого на незаконной охоте в этом же месте. По его утверждению, животное стоит от 90 до 800 тысяч рублей. Рашкин добавил, что прорабатывает вариант привезти лося из США.

29 октября 2021 года депутата задержали в Саратовской области за рулем автомобиля, в котором находилась туша убитого лося. Позже Рашкин признал себя виновным в убийстве животного. Из-за инцидента его лишили депутатской неприкосновенности, также на него завели уголовное дело по статье о незаконной охоте, запретили охотиться и выходить из дома в вечернее время. Мера действует до 13 февраля 2022 года.

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Юлия Ямпольская
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