Сбросившая 35 килограммов актриса прошла по улицам в топе и легинсах

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за последний год, прошла по улицам Лос-Анджелеса в облегающем костюме и удивила фанатов. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 41-летнюю знаменитость в спортивной форме черного цвета, которая состоит из кроп-топа с длинными рукавами и легинсов. Ее образ дополнили кроссовки такого же цвета, а также кепка и солнцезащитные очки. Предположительно, актриса вышла в таком наряде на пробежку.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид звезды в комментариях. «Она выглядит очень круто! Так держать, Ребел!», «Она молодец, выглядит отлично», «Она чудесно справляется. Такой результат достигается неспешным, упорным трудом», — хвалили они.

В ноябре Ребел Уилсон назвала упражнения, которые помогают сбросить вес. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.