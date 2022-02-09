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Сбросившая 35 килограммов актриса прошла по улицам в топе и легинсах

Папарацци запечатлели актрису Ребел Уилсон в облегающей спортивной форме в Лос-Анджелесе

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Австралийская актриса Ребел Уилсон, которая в общей сложности сбросила более 35 килограммов лишнего веса за последний год, прошла по улицам Лос-Анджелеса в облегающем костюме и удивила фанатов. Соответствующие фото публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 41-летнюю знаменитость в спортивной форме черного цвета, которая состоит из кроп-топа с длинными рукавами и легинсов. Ее образ дополнили кроссовки такого же цвета, а также кепка и солнцезащитные очки. Предположительно, актриса вышла в таком наряде на пробежку.

Читатели издания принялись обсуждать внешний вид звезды в комментариях. «Она выглядит очень круто! Так держать, Ребел!», «Она молодец, выглядит отлично», «Она чудесно справляется. Такой результат достигается неспешным, упорным трудом», — хвалили они.

В ноябре Ребел Уилсон назвала упражнения, которые помогают сбросить вес. По словам актрисы, достичь идеальной фигуры ей помогла многочасовая ходьба. Звезда отметила, что во время прогулки она слушает подкасты или музыку.

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Айсель Эюбова
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