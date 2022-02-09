Глава Минобороны Украины заболел COVID-19

Министр обороны Украины Алексей Резников заболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В настоящее время министр находится на самоизоляции и перешел на удаленный формат работы. По его словам, заболевание он переносит не так тяжело, как после первого заражения коронавирусом.

В сентябре 2020 года глава Минобороны сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19 и ушел на самоизоляцию.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заразился коронавирусом. По словам Ермака, он получил положительный тест, но продолжил работать.