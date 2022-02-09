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Глава Минобороны Украины заболел COVID-19

Министр обороны Украины Резников заразился коронавирусом

Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников заболел COVID-19. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В настоящее время министр находится на самоизоляции и перешел на удаленный формат работы. По его словам, заболевание он переносит не так тяжело, как после первого заражения коронавирусом.

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В сентябре 2020 года глава Минобороны сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19 и ушел на самоизоляцию.

Ранее стало известно, что глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заразился коронавирусом. По словам Ермака, он получил положительный тест, но продолжил работать.

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Алиса Реброва
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