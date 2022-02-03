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Глава офиса Зеленского заразился коронавирусом

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заразился COVID-19

Фото: Офіс Президента України

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил 3 февраля на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.

Ермак заявил, что получил положительный тест, но продолжил работать. «Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги», — добавил он.

В середине января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что второй раз заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Через несколько дней журналисты заметили его в ресторане. После этого Кличко заявил, что уже выздоровел.

За последние сутки на Украине выявили 39 620 зараженных коронавирусом, что стало рекордным показателем за время пандемии.

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София Сарджвеладзе
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