Глава офиса Зеленского заразился коронавирусом

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил 3 февраля на своей странице в Facebook, что заразился коронавирусом.

Ермак заявил, что получил положительный тест, но продолжил работать. «Следующая неделя будет очень важной, поэтому сделаю все возможное и пройду максимально интенсивное лечение, чтобы как можно быстрее встать на ноги», — добавил он.

В середине января мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что второй раз заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию. Через несколько дней журналисты заметили его в ресторане. После этого Кличко заявил, что уже выздоровел.

За последние сутки на Украине выявили 39 620 зараженных коронавирусом, что стало рекордным показателем за время пандемии.