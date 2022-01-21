Кличко сообщил о выздоровлении от коронавируса после похода в ресторан

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что излечился от коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, он заразился омикрон-штаммом, который коварен тем, что похож на обычную простуду. Преодолеть болезнь без особых осложнений, утверждает он, ему помогла вакцинация.

Политик утверждает, что перед тем, как отправиться в больницу, всегда делал экспресс-тесты на COVID-19 дома.

Свое заявление мэр украинской столицы сделал уже после того, как местные журналисты заметили его обедающим в ресторане. За столом политик сидел без маски, на официанте также ее не было. На вопросы журналистов Кличко ответил, что идет из больницы, где ему сделали тест, и он «надеется на позитивный результат».

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о своем заражении коронавирусом 17 января. Он подчеркнул, что вирус «агрессивный и распространяется быстро», а также призвал украинцев быть осторожными.