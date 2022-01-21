Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кличко сообщил о выздоровлении от коронавируса после похода в ресторан

Замеченный в ресторане мэр Киева Кличко сообщил о выздоровлении от COVID-19

Фото: Stefan Wermuth / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что излечился от коронавируса. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, он заразился омикрон-штаммом, который коварен тем, что похож на обычную простуду. Преодолеть болезнь без особых осложнений, утверждает он, ему помогла вакцинация.

Политик утверждает, что перед тем, как отправиться в больницу, всегда делал экспресс-тесты на COVID-19 дома.

Материалы по теме:
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря
«Кризис наступит к весне» Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
«Кризис наступит к весне»Зеленский избавляется от политических конкурентов. Почему это не поможет ему удержать власть?
7 октября

Свое заявление мэр украинской столицы сделал уже после того, как местные журналисты заметили его обедающим в ресторане. За столом политик сидел без маски, на официанте также ее не было. На вопросы журналистов Кличко ответил, что идет из больницы, где ему сделали тест, и он «надеется на позитивный результат».

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о своем заражении коронавирусом 17 января. Он подчеркнул, что вирус «агрессивный и распространяется быстро», а также призвал украинцев быть осторожными.

Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Бывший судья Верховного суда Чечни ответил на слова Пескова о похищении его жены
США обвинили Россию в планах свергнуть украинское правительство
Экс-советник главы Дагестана экстрадирован из Германии в Россию
Выручка российского магазина для бедных взлетела в десятки раз
Кудрин призвал создать агломерации в противовес Москве
В AirPods появится секретная функция
Шуфутинский сравнил себя с Моргенштерном
Тренер объяснил плохую стрельбу российских биатлонисток «женскими качествами»
В английской семье родилась первая девочка за 75 лет
Захарова посмеялась над уровнем знаний главы МИД Великобритании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter