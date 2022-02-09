Экс-премьер Франции рассказал о риске Макрона из-за переговоров с Путиным

Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп рассказал о риске, на который пошел президент страны Эммануэль Макрон, желая наладить диалог с Москвой на фоне ситуации с Украиной. Его слова в эфире телеканала France 5 передает РИА Новости.

По словам Филиппа, во Франции Макрона критикуют, в частности, из-за переговоров с президентом России Владимиром Путиным, которые состоялись накануне. По мнению некоторых, французский лидер использует момент международной напряженности для своей кампании.

«На самом деле президент в данный момент идет на риск перед выборами, поскольку, чтобы вести переговоры с Россией, всегда лучше быть сильным», — заявил экс-премьер, добавив, что быть кандидатом во время предвыборной кампании значит «не быть сильным».

Эдуар Филипп занимал пост премьер-министра Франции с 2017 по 2020 год.

Переговоры лидеров России и Франции в Кремле состоялись 7 февраля и продлились чуть более пяти часов. Путин сообщил, что встреча с Макроном прошла в деловом ключе, была содержательной и полезной.