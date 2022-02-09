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Экономист дал прогноз по динамике курса рубля

Экономист Зельцер сообщил, что в ближайшие недели доллар будет стоить 74,5-77,3 рубля

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер дал прогноз по динамике курса рубля на ближайшие недели. Об этом сообщает «Российская газета».

«В колоде факторов курса рубля много вводных — от сырьевой конъюнктуры до бюджетного правила, накладывающего обязательства Минфина по скупке инвалют в Фонд национального благосостояния. Эти аспекты пока благоволят рублю», — сказал экономист.

По его словам, также на курс российской валюты влияет геополитический фактор. Он отметил, что диапазон рубля на ближайшие недели — 74,5-77,3 за доллар и 85-88 за евро, с тенденцией к нижним границам. Зельцер подчеркнул, что такие показатели были зафиксированы в первую рабочую неделю текущего года.

Ранее сообщалось, что изменения курса рубля не интересуют большинство россиян — отказались следить за динамикой российской валюты 63 процента опрошенных. Еще 36 процентов признались, что интересуются курсом, причем 15 процентов рассказали, что переживают и нервничают, когда рубль падает.

Марина Совина
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