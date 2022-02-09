В Госдуме описали состояние Жириновского словами «физически сдавал»

Депутат Госдумы, кандидат медицинских наук Алексей Куринный рассказал о состоянии лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По его словам, в последнее время политик «физически сдавал». Об этом сообщает РИА ФАН.

Парламентарий уточнил, что 75-летний Жириновский внешне сильно изменился — стал тяжело дышать, с трудом передвигаться. Это связано с возрастом, подчеркнул Куринный.

«Про психическое состояние не говорю, потому что, на мой взгляд, оно уже давно не совсем адекватное», — описал здоровье Жириновского он, добавив, что в последний раз видел политика на заседании Госдумы в конце января.

В среду, 9 февраля, стало известно о госпитализации Жириновского в московскую ЦКБ. По данным СМИ, депутат заразился коронавирусом, у него поражено 50-75 процентов легких.

Ранее в декабре лидер ЛДПР заявлял, что привился от COVID-19 восемь раз. Тогда он предположил, что может оказаться единственным, кто сделал столько уколов за полтора года.