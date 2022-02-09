Mastercard решила побороться с проектом Центробанка

Международная система платежей Mastercard с 23 апреля сделает почти нулевыми комиссии для банков по переводам физлиц по номеру телефона или через аккаунт в соцсетях. Такие условия будут действовать на платформе Mastercard Transfer Hub. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителей банков и платежного рынка, а также бюллетень, разосланный компанией. Эксперты считают, что Mastercard хочет мотивировать банки подключать клиентов к платформе и снижать для них комиссии — и таким образом побороться с Системой быстрых платежей (СБП), проектом Центробанка.

На Mastercard Transfer Hub можно отправлять деньги по таким идентификаторам, как номер телефона, адрес электронной почты или ID-аккаунт в соцсетях. На данный момент платежная система не предлагала нулевых или сниженных тарифов за такие переводы, отметил один из источников. На платформе Mastercard хранятся все номера пользователей, привязанные к счету карты, а перечислить средства можно только на карты Mastercard, Maestro или Visa. Как и у СБП, интерфейс Mastercard Transfer Hub интегрируется в соцсети или мобильные приложения банков.

Кроме того, платежная система решила ввести комиссии за переводы, которые банк получателя денег должен будет платить банку отправителя при переводах через эту платформу. Поэтому реформы Mastercard будут выгодны для банков, имеющих большой поток исходящих платежей, например, для больших госбанков с зарплатными проектами, утверждает один из представителей платежного рынка. Однако кредитные организации, которые имеют большой объем входящих переводов, не смогут сильно сэкономить на этой модели.

Mastercard реформирует свою политику, чтобы стать достойным конкурентом СБП, считают эксперты. Автор сервиса, ЦБ, установил комиссию для банков за переводы через него (от пяти копеек до трех рублей), однако до 30 июня Банк России не взимает эти сборы, чтобы привлечь как можно больше кредитных организаций. Кроме того, при переводах через СБП банки не могут взимать комиссию с клиентов за переводы в общей сумме до 100 тысяч рублей в месяц.

В 2021 году некоторые банки России зафиксировали, что переводы через СБП стали популярнее переводов через другие каналы. Центробанк ожидает, что через год доля СБП в структуре всех межбанковских переводов достигнет четверти. Visa и MasterCard в начале 2022 года уже выразили обеспокоенность этой динамикой. Кроме того, зарубежные компании пожаловались на фактический запрет обработки внутренних транзакций в России — контролируемая Центральным банком Национальная система платежных карт (НСПК) является единственной организацией, которой разрешено осуществлять обработку внутри страны. Visa и MasterCard заявили, что это может помешать им конкурировать с местными игроками, снизить их доходы и даже «выдавить их из страны».