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Международные платежные системы выразили опасения из-за конкуренции в России

«Ъ»: Visa и MasterCard увидели опасность в конкуренции на российском рынке

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Крупнейшие международные платежные системы (МПС) — Visa и MasterCard — выразили свои опасения из-за факторов, которые могут им помешать на национальных рынках, в том числе российском. Об этом упоминается в глобальной отчетности за четвертый квартал прошлого года, передает «Коммерсант».

Так, среди факторов, которые могут помешать МПС достичь высоких результатов, названы коронавирусные ограничения, усиление надзора и регулирования на различных рынках, а также рост конкуренции. Также они увидели опасность и в развитии системы быстрых платежей (СБП). В частности, МПС пожаловались на фактический запрет обработки внутренних трансакций в России. Отмечается, что это может помешать международным системам конкурировать с местными игроками, снизить их доходы и даже «выдавить их из страны».

В декабре прошлого года глава Visa в России Михаил Бернер назвал главным конкурентом платежной системы в стране наличные деньги. Он выразил уверенность в том, что России еще предстоит длительный путь перехода на безналичные расчеты.

Марина Совина
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