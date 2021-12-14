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Visa обозначила главного конкурента в России

Глава Visa в России Бернер: главным конкурентом являются наличные

Фото: Globallookpress.com

Главный конкурент Visa в России — это наличные деньги, заявил глава этой платежной системы в России Михаил Бернер, передает ТАСС.

«Наличных все равно очень много, если посмотреть на регулярные платежи. Если убрать переводы, которые происходят со счета на счет, все равно процентов 50 расчетов происходит в наличных», — отметил он. Бернер уверен, что России еще предстоит длительный путь перехода на безналичные расчеты.

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По данным ЦБ, средняя доля безналичных платежей в общих платежах в стране за первые три квартала составила 72,6 процента по сравнению с 69,4 процента годом ранее. Бернер обозначил другие данные. По его оценкам, этот показатель по итогам года может превысить 50 процентов, если не учитывать переводы со счета на счет.

Глава Visa в России также уверен что биометрия поспособствует развитию платежных сервисов. Он считает, что будет набирать популярность оплата голосом. Бернер отметил, что более 70 процентов доверяют биометрическим сервисам и готовы предоставлять свои биометрические данные. Он добавил, что, в отличие от других стран, в России банки выступают основными локомотивами финансовых технологий.

Ранее Visa вслед за Mastercard приняла решение обнулить комиссию на перевод средств с карты на карту по номеру телефона. Изменения начнут действовать с 1 апреля 2022 года.

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Мария Строителева
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