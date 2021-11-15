Visa отменит комиссию за перевод на карту по номеру телефона

РБК: Visa с 2022 года отменит комиссию за перевод на карту по номеру телефона

Платежная система Visa вслед за Mastercard приняла решение обнулить комиссию на перевод средств с карты на карту по номеру телефона. Изменения начнут действовать с 1 апреля 2022 года. Об этом сообщает «Ъ».

По данным издания, в начале ноября компания разослала банкам письмо, сообщив, что с 1 апреля 2022 года обнуляет комиссии. По мнению экспертов, решение вызвано активным ростом переводов через систему быстрых платежей (СБП) от российского Центробанка. Сегодня банки платят три рубля межбанковой комиссии (комиссия интерчейндж), комиссию платежной системе десять центов и 0,05 процента за переводы внутри страны. Сами же они, как правило, берут с клиентов не менее одного процента от суммы перевода.

В Visa отметили, что расширение использование сервиса переводов с карты на карту — одно из важных направлений бизнеса в России, поэтому компания намерена подстраивать тарифную политику под рыночные реалии. При этом, отмечается, что банки также устанавливают комиссии для клиентов, регулировать которые платежные системы не могут. Поэтому кредитные организации могут сохранить прежние тарифы даже после обнуления комиссии со стороны Visa.

По мнению участников рынка, шаг Visa — попытка составить конкуренцию на рынке переводов СБП, доля которой заметно растет. В третьем квартале граждане перевели через СБП почти 1,4 триллиона рублей, ежеквартальный рост составляет 30–40 процентов, а в четвертом квартале эта цифра может вплотную приблизиться к двум триллионам рублей.

В свою очередь, как поясняют эксперты, активное развитие переводов с карты на карту в России было связано с переходом в эту сферу расчетов между физлицами, а главным образом — между физлицами и юрлицами и ИП, которые ранее проводились в наличной форме.

Ранее сообщалось, что Visa с 1 февраля вводит льготы для крупных онлайн-магазинов — она снизит тарифы за прием карт к оплате до 1,2-1,5 процента от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж. Новая программа распространится на Ozon, Wildberries и другие российские маркетплейсы.