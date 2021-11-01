Wildberries после конфликта с Visa сделал дороже оплату по картам «Мир»

Онлайн-ретейлер Wildberries сделал дороже оплату с картой «Мир»: теперь скидка для пользователей российской системы стала меньше и составляет 1 процент, а не 2, как ранее. Новые условия начали действовать после 30 октября, это решение принято в связи с началом сезона крупных распродаж с большими скидками на товары, пояснил РБК представитель компании.

«Мы уже снизили свою торговую комиссию до рекордного минимума. Поэтому на этот период размер субсидии при оплате российскими платежными системами был сокращен компанией», — сказал он.

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В августе Wildberries изменила условия оплаты товаров на сайте, сделав менее выгодным использование иностранных платежных систем. Решение объяснялось высокими комиссиями международных сервисов. В Wildberries назвали это скидкой для пользователей российских аналогов и отмечали рост объемов платежей по карте «Мир», а иностранная система Visa пошла на конфликт с ретейлером.

В частности, зарубежная компания направила банкам-эквайерам письмо, где предупредила о штрафах за начисление дополнительных комиссий при оплате своими картами. Однако в октябре Visa сообщила, что конфликт Wildberries решен и компания больше не нарушает ее условия.