Visa сообщила о решении конфликта с Wildberries

Visa сообщила, что Wildberries больше не нарушает ее условия

Платежная система Visa сообщила, что конфликт с онлайн-ретейлером Wildberries решен и компания больше не нарушает ее условия. Об этом сообщает РБК.

«Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa», — пояснил представитель платежной системы и подчеркнул, что больше нарушений правил со стороны ретейлера замечено не было.

Противостояние длилось с середины августа, когда Wildberries объявила о скидках в размере двух процентов от стоимости товара при оплате заказов картами «Мир», Системой быстрых платежей или SberPay. В компании объяснили такую политику значительно более низкой стоимостью транзакций российских платежных систем.

После этого Visa начала расследование по поводу действий ретейлера, посчитав, что речь идет о дискриминации, что негативно сказывается на потребителях и бизнесе.