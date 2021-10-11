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Visa сообщила о решении конфликта с Wildberries

Visa сообщила, что Wildberries больше не нарушает ее условия
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Кадр: Зотов Алексей / Коммерсантъ

Платежная система Visa сообщила, что конфликт с онлайн-ретейлером Wildberries решен и компания больше не нарушает ее условия. Об этом сообщает РБК.

«Наша позиция заключается в том, что практика дополнительных комиссий при выборе электронных платежных инструментов препятствует распространению безналичных расчетов и нарушает интересы держателей карт Visa», — пояснил представитель платежной системы и подчеркнул, что больше нарушений правил со стороны ретейлера замечено не было.

Противостояние длилось с середины августа, когда Wildberries объявила о скидках в размере двух процентов от стоимости товара при оплате заказов картами «Мир», Системой быстрых платежей или SberPay. В компании объяснили такую политику значительно более низкой стоимостью транзакций российских платежных систем.

После этого Visa начала расследование по поводу действий ретейлера, посчитав, что речь идет о дискриминации, что негативно сказывается на потребителях и бизнесе.

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