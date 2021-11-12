Visa ввела льготы для Wildberries и Ozon

Международная платежная система Visa с 1 февраля вводит льготы для крупных онлайн-магазинов — она снизит тарифы за прием карт к оплате до 1,2-1,5 процента от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж, пишет РБК.

В бюллетене Visa говорится, что новая программа распространится на Ozon, Wildberries и другие российские маркетплейсы. Раньше платежная система не вводила специальных тарифов для крупных онлайн-ретейлеров.

Речь идет о межбанковской комиссии (интерчейндж). Это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку, перечисляет банку, картой которого расплатился покупатель. Размер интерчейнджа устанавливает платежная система. В эквайринговой комиссии его доля — 70 процентов. Размер интерчейнджа в электронной коммерции составляет от 1,9 до 2,4 процента, эквайринговая комиссия для крупного бизнеса — два процента, для среднего — 2,4 процента, рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. Если размер интерчейнджа выше эквайринга, то разницу доплачивает банк, обслуживающий продавца. Свои расходы он компенсирует за счет стоимости других услуг и продуктов для бизнеса, отметил Соколов.

В Visa заявили, что новая программа призвана стимулировать дальнейшее развитие электронной коммерции в России. О популярности цифровых каналов торговли свидетельствует тот факт, что с начала пандемии количество транзакций по картам Visa за покупки товаров в интернете выросло на 31 процент. С 9 июля 2022 года льготные тарифы начнут действовать для онлайн-магазинов мебели и товаров для дома с большим объемом продаж, с 6 августа — для крупных онлайн-магазинов бытовой техники.

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Программа для онлайн-ретейлеров будет действовать три года. Для получения льготных тарифов на торговой площадке должна отсутствовать ценовая дискриминация по картам Visa. Размер «межбанка» составит 1,4 процента для токенизированных платежей через Apple Pay, Samsung Pay и 1,5 процента — для платежей с вводом карточных данных, если общий годовой объем платежей на сайте магазина (не в пункте выдачи заказов и не при доставке) составляет от 25 до 150 миллиардов рублей. При объеме транзакций свыше 150 миллиардов рублей размер комиссии токенизированных платежей составит 1,2 процента, карточных — 1,3 процента. Более низкие ставки по токенизированным платежам связаны с тем, что такие транзакции более безопасны.

Согласно рейтингу топ-100 крупнейших интернет-магазинов России по версии исследовательского агентства Data Insight, первые три места занимают Wildberries (онлайн-оборот 413,2 миллиарда рублей), Ozon (197 миллиардов рублей) и «Ситилинк» (132,7 миллиарда рублей).

В августе Wildberries ввела двухпроцентную комиссию при оплате товаров картами Visa и MasterCard. Держатели карт «Мир», пользователи Системы быстрых платежей (СБП) и платежной системы SberPay по-прежнему могли расплачиваться без надбавок. В ответ на претензии Visa маркетплейс заявил, что не вводил дополнительных комиссий, а лишь указали тарифы платежных систем, предоставив покупателям возможность выбора. В начале ноября Wildberries уменьшила скидку для держателей карт «Мир» с двух до одного процента.