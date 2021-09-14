Депутат Госдумы попросил проверить Visa и Mastercard из-за Wildberries

ФАС проверит Visa и Mastercard на нарушение законодательства из-за спора с Wildberries

Депутат Государственной думы Евгений Федоров попросил Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить платежные системы Visa и Mastercard на нарушение антимонопольного законодательства из-за спора с онлайн-магазином Wildberries. Об этом сообщает Forbes, которому удалось ознакомиться с копией обращения депутата.

Поводом для обращения Федорова стало направленное от имени Visa и Mastercard предупреждение о штрафе банков-эквайеров, начисляющих дополнительную комиссию при оплате товаров на сайте Wildberries. В результате банки начали отказываться проводить платежи по картам Visa и Mastercard на Wildberries, утверждает парламентарий. Депутат обвинил иностранные платежные системы в злоупотреблении своим доминирующим положением и в препятствовании работе российских компаний. Промежуточная реакция ФАС поступит в течение десяти дней, а окончательная — через месяц, рассчитывает Федоров.

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16 августа Wildberries ввела двухпроцентные скидки при оплате товаров российскими платежными системами — картой «Мир», SberPay или Системой быстрых платежей (СБП). Visa и Mastercard заявили, что онлайн-ретейлер установил дополнительную наценку, а не предоставил скидку. Роспотребнадзор не нашел в действиях Wildberries признаков дискриминации, а глава Центробанка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина заявила, что не станет вмешиваться в разгоревшийся конфликт, назвав происходящее предметом договорных отношений.

В середине сентября российская сеть магазинов электрического инструмента «220 Вольт» решила ввести скидки на оплату отечественными платежными системами. Компания обратилась к Wildberries за консультацией по этому вопросу.