Москвичей предупредили о распространенном мошенничестве в сфере ЖКХ

В Мосэнергосбыте предупредили жителей столицы о распространенной схеме обмана в сфере ЖКХ. В Москве участились случаи, когда под видом сотрудников энергетической компании мошенники обходят квартиры и предлагают за деньги заменить автоматы для счетчиков электричества, говорится на сайте оператора.

«Представители этих недобросовестных компаний уверяют жильцов, что без замены автоматов гарантирующий поставщик не поменяет прибор учета», — пояснили в Мосэнергосбыте. В компании напомнили, что оборудование обычно меняют бесплатно, если закончился межпроверочный интервал или прибор сломался. Кроме того, сотрудники Мосэнергосбыта никогда не предлагают платные услуги во время обхода квартир — предварительно жильцам нужно оформить соответствующую заявку.

Реальные электрики могут зайти в квартиру только по вызову или для съема контрольных показаний, отметили в компании. При этом каждый сотрудник Мосэнергосбыта обязан предъявить жильцам удостоверение с QR-кодом, по которому москвичи могут уточнить информацию о нем через контактный центр организации.

В 2021 году эксперты отметили, что в России участились случаи мошенничества в сфере ЖКХ. Злоумышленники стали предлагать установить в квартирах газоанализаторы, фильтры для воды или заменить окна. Россиянам посоветовали не соглашаться на подобные услуги и уточнить информацию в специализирующихся на них организациях.