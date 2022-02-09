Новый ресторан решил впускать только сексуально одетых женщин и возмутил гостей

Новый ресторан в графстве Сюррей, Англия, выставил сексистские требования к дресс-коду своих гостей и вызвал возмущение среди пользователей сети. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о роскошном ресторане The Beluga Bar, открытие которого состоится в пятницу, 11 февраля. В преддверии торжества в Instagram-аккаунте заведения появились правила посещения, согласно которым администраторы будут впускать женщин, одетых исключительно в сексуальные наряды.

«Женщины могут выбрать обтягивающие брюки с черными босоножками на каблуках и сексуальным ремешком на щиколотке, а также топ, подчеркивающий формы. Кроме того, допустимы разные типы платьев, которые будут хорошо смотреться у бара летом или зимой, а именно, миди или облегающие наряды», — опубликовал ресторан решение руководства. В то же время мужчинам позволили посещать заведение в элегантной повседневной одежде и куртках, порекомендовав отказаться только от спортивных костюмов.

Описанный дресс-код вызвал негодование среди местных жителей, и они высказали свое мнение в комментариях под постом. «Какого черта! Вы видели эти сесксистские правила? Мы в 2022 году, очнитесь!», «Привет, у меня на ногах нет пальцев, и я не смогу надеть босоножки. Мне не приходить?», «Такое ощущение, что вы открываете элитный бордель», «Какой стыд! Теперь мы, местные жители, просто откажемся к вам приходить», — критиковали они.

В результате администраторы аккаунта удалили правила из публикации.

Ранее в феврале популярный ирландский бренд Primark возмутил покупательницу сексистскими принтами на детской одежде. Писательница Кейт Лонг обнаружила в супермаркете футболки для девочек с надписями «Будь доброй», «Доброта всегда побеждает», «Благодарная, скромная, оптимистичная», «Будь хорошей и делай добро». После этого она решила взглянуть на одежду для мальчиков в том же магазине. Фразы на ней гласили: «Измени правила игры. Действуй. Ты рожден побеждать», «Исследуй. Тебя ничего не сдерживает», «Ты сильный. Ты чемпион».