В принтах на детской одежде увидели поощрение мальчиков и унижение девочек

Популярный ирландский бренд Primark возмутил покупательницу принтами на детской одежде. Соответствующий пост появился в Twitter.

58-летняя писательница Кейт Лонг объяснила, что обнаружила в супермаркете Primark футболки для девочек с надписями «Будь доброй», «Доброта всегда побеждает», «Благодарная, скромная, оптимистичная», «Будь хорошей и делай добро». После этого она решила взглянуть на одежду для мальчиков в том же магазине. Фразы на ней гласили: «Измени правила игры. Действуй. Ты рожден побеждать», «Исследуй. Тебя ничего не сдерживает», «Ты сильный. Ты чемпион».

Женщина возмутилась описанными принтами на детских вещах и сочла их оскорбительными и сексистскими. Она отметила, что увидела в одежде поощрение мальчиков и унижение девочек.

«Вы видите разницу в посланиях? Мальчики должны действовать, а девочки — чувствовать. Маленьким девочкам советуют быть послушными и пассивными. Это невероятно сексистские, устаревшие и бесполезные установки. Перестаньте говорить девушкам, что их предназначение — угождать окружающим! Перестаньте говорить молодым людям, что они не должны иметь ничего общего с добротой и любовью. Мы что, вернулись в 1950-й год?», — возмутилась она.

Пользователи сети поддержали Лонг в комментариях под публикацией. «Матери, которые покупают подобное своим детям, вы меня беспокоите», «Я в шоке, что люди до сих пор продвигают в массы такие идеи», «Я вне себя от ярости», «Primark, почему вы это делаете?», «Я в жизни не куплю своей дочери одежду в Primark», — писали юзеры.

На данный момент представители бренда не дали никаких комментариев по поводу случившегося.

В сентябре 2021 года жестокие рисунки на детской рубашке вызвали ужас у покупательницы. Согласно материалу, женщина, имя которой не указано, опубликовала в китайской соцсети Weibo фото новой белой рубашки упомянутой марки своего четырехлетнего сына. На снимке видно, что изделие покрыто различными рисунками в виде палачей с топорами, индейцев, стреляющих из лука в людей, и пистолетов.

