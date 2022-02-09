Постпред России раскрыл кратчайший путь к нейтралитету Украины

Нейтральный статус Украины мог бы способствовать решению кризиса вокруг этой страны. К такому выводу пришел постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов, передает ТАСС.

«Я считаю, что кратчайший путь к нейтралитету Украины — распустить НАТО», — раскрыл Чижов. Он напомнил, что такие граничащие с Россией страны, как Финляндия и Швеция, уже имеют нейтральный статус. Постпред также отметил, что Москва следит и за другими соседями по континенту, где размещаются ракетные установки Североатлантического альянса — в частности, за Польшей и Румынией.

Ранее Чижов заявил, что полноценный диалог между Россией и ЕС на данный момент отсутствует, и в объединении начинают осознавать ненормальность этой ситуации. По его словам, ситуация в отношениях Москвой и Брюсселем слишком экзальтирована, однако отдельные контакты все же есть.