Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Постпред России раскрыл кратчайший путь к нейтралитету Украины

Постпред России при ЕС Чижов заявил, что нейтралитет Украины может помочь решению кризиса
Владимир Чижов

Владимир Чижов. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Нейтральный статус Украины мог бы способствовать решению кризиса вокруг этой страны. К такому выводу пришел постпред России при Европейском союзе (ЕС) Владимир Чижов, передает ТАСС.

«Я считаю, что кратчайший путь к нейтралитету Украины — распустить НАТО», — раскрыл Чижов. Он напомнил, что такие граничащие с Россией страны, как Финляндия и Швеция, уже имеют нейтральный статус. Постпред также отметил, что Москва следит и за другими соседями по континенту, где размещаются ракетные установки Североатлантического альянса — в частности, за Польшей и Румынией.

Ранее Чижов заявил, что полноценный диалог между Россией и ЕС на данный момент отсутствует, и в объединении начинают осознавать ненормальность этой ситуации. По его словам, ситуация в отношениях Москвой и Брюсселем слишком экзальтирована, однако отдельные контакты все же есть.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России ответили на слухи о допинге у российского фигуриста на Олимпиаде
Испанец решил добраться до Якутска на велосипеде и получил обморожение
Бывшему российскому прокурору дали срок за заказное убийство следователя
В Роспотребнадзоре рассказали об особенности заразившихся омикроном людей
Госдума предложила вычислять майнеров по IP и отключать им электричество
Перечислены самые необычные смартфоны
Психолог рассказала о безопасной реакции на домогательства мигрантов на улице
В Южной Корее прошла церемония в честь подвига моряков крейсера «Варяг»
ДНР зафиксировала передвижение украинских танков
Раскрыты подробности нападения грабителей на магазин в Подмосковье
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.