Постпред оценил диалог России и ЕС

Полноценный диалог между Россией и Европейским союзом (ЕС) отсутствует, и в объединении начинают осознавать ненормальность этой ситуации. Так оценил отношения сторон постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, передает РИА Новости.

Постпред заявил, что на данный момент ситуация в отношениях России и ЕС слишком экзальтирована. «Хор тех, кто видит российскую агрессию там, где ее нет и быть не может, своей громкостью — не скажу, что многочисленностью, влияет на общую ситуацию», — подчеркнул он.

При этом Чижов отметил, что отдельные контакты между Москвой и ЕС все же есть. Так, по его словам, на высшем политическом уровне поддерживается телефонный контакт между президентом России Владимиром Путиным и председателем Евросовета Шарлем Мишелем.

«Однако полноценного диалога с Россией на уровне ЕС как такового действительно нет», — заключил постпред. Он добавил, что не приходится в том числе говорить о восстановлении работы Постоянного совета партнёрства Россия — Евросоюз.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил, что у России нет цели нападать на Украину. Он отметил, что у Москвы имеются опасения в сфере безопасности Европы, вследствие чего она давит на Киев, чтобы сесть за стол переговоров.