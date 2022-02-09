Россиян предупредили о штрафе за использование летней запаски зимой

Юрист Марсель Имамов предупредил россиян о штрафе за использование летних запасных колес зимой. Его слова передает агентство «Прайм».

Имамов напомнил, что установка летней запаски грозит водителям штрафом в размере 500 рублей и рассказал о поправках, которые приняли в 2021 году. «Если ранее разрешалось устанавливать разные покрышки попарно на две оси — например, спереди новая шипованная резина, а сзади стертые старые шины, то сейчас в перечне неполадок закреплены требования использовать только зимний комплект с одинаковыми колесами, включая запаску», — заявил он.

Специалист отметил, что иногда такой штраф можно обжаловать в течение десяти дней. К примеру, если водитель объяснил инспектору ГИБДД, что пробил колесо и ехал на летней запаске на шиномонтаж.

Ранее заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов напомнил, что зимой для российских водителей увеличивается риск «сезонных» штрафов. Миронов объяснил, что особые зимние правила в первую очередь касаются заснеженных регистрационных знаков, которые зачастую не читаются на авто. Он предупредил, что такое нарушение грозит штрафом в размере от 500 до пяти тысяч рублей.

