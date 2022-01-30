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Российских водителей предупредили об особых зимних штрафах

Юрист Миронов: заснеженный регистрационный знак авто грозит штрафом до пяти тысяч рублей

Фото: Pixabay

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов напомнил, что зимой для российских водителей увеличивается риск «сезонных» штрафов. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству «Прайм».

Миронов объяснил, что особые зимние правила в первую очередь касаются заснеженных регистрационных знаков, которые зачастую не читаются на авто. Он предупредил, что такое нарушение грозит штрафом в размере от 500 до пяти тысяч рублей. Также водителей могут лишить права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев, если знак настолько залеплен, что не читается.

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«Зачастую инспекторы ГИБДД с пониманием относятся к водителям и ограничиваются замечанием, что полностью соответствует части 1 статьи 12.2 Кодекса РФ об административных нарушениях. Но не стоит забывать, что той же нормой предусмотрен штраф в размере 500 рублей», — подчеркнул юрист.

Специалист также напомнил о необходимости наблюдать за техническим состоянием автомобиля. Чтобы избежать получения штрафа в размере 500 рублей, важно следить за исправностью системы обогрева ветрового стекла, системы стеклоомывателя, а также за чистотой на внешних световых приборах.

Ранее россиянам назвали порядок действий при ДТП на парковке. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.

Марина Совина
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