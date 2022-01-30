Российских водителей предупредили об особых зимних штрафах

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов напомнил, что зимой для российских водителей увеличивается риск «сезонных» штрафов. Об этом эксперт рассказал в интервью агентству «Прайм».

Миронов объяснил, что особые зимние правила в первую очередь касаются заснеженных регистрационных знаков, которые зачастую не читаются на авто. Он предупредил, что такое нарушение грозит штрафом в размере от 500 до пяти тысяч рублей. Также водителей могут лишить права управления транспортным средством на срок от одного до трех месяцев, если знак настолько залеплен, что не читается.

«Зачастую инспекторы ГИБДД с пониманием относятся к водителям и ограничиваются замечанием, что полностью соответствует части 1 статьи 12.2 Кодекса РФ об административных нарушениях. Но не стоит забывать, что той же нормой предусмотрен штраф в размере 500 рублей», — подчеркнул юрист.

Специалист также напомнил о необходимости наблюдать за техническим состоянием автомобиля. Чтобы избежать получения штрафа в размере 500 рублей, важно следить за исправностью системы обогрева ветрового стекла, системы стеклоомывателя, а также за чистотой на внешних световых приборах.

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