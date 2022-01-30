Назван порядок действий при ДТП на парковке

Эксперты перечислили порядок действий при дорожно-транспортном происшествии на парковке, пишут «Известия».

В случае оставления места аварии водителя ждет жесткое наказание, отделаться штрафом не удастся. Ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала напомнил, что против такого автолюбителя будет возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.27 КоАП России. За правонарушение предусмотрено лишение права управления транспортом на срок от года до полутора лет, либо арест до 15 суток. По словам автоэксперта, ДТП на парковке оформляется как любое другое столкновение. Необходимо остановиться, включить аварийную сигнализацию и выставить знаки аварийной остановки.

Он посоветовал снять место происшествия на фото и видео, а также записать данные очевидцев. Если транспортные средства мешают другим людям, водители, согласно пункту 2.6 ПДД, должны убрать их с дороги. Если они этого не сделают, рискуют получить штраф в размере тысячи рублей.

Самым быстрым способом оформить ДТП специалист назвал европротокол. «Если в ДТП участвовали два автомобиля, включая прицепы к ним, если гражданская ответственность водителей застрахована, если нет пострадавших и нет разногласий, а ущерб не превышает 100 тысяч рублей», — перечислил Мацала условия оформления документа. Без сотрудников ГИБДД можно оформить ДТП и при наличии разногласий. Для этого нужно воспользоваться приложением «Помощник ОСАГО».

Страховая компания возместит ущерб, если будет установлен виновник столкновения, имеющий действующий полис ОСАГО, указал заместитель гендиректора по маркетингу, рекламе и PR «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Кроме того, водители могут договориться не оформлять аварию, но после этого один из них может обвинить другого в оставлении места инцидента. «Обязательно нужно получить расписку, что пострадавший претензий не имеет и ущерб возмещен полностью», — уточнила координатор общественного движения «Синие ведерки» Юлия Каблинова. В ином случае она посоветовала звонить в полицию и оформлять ДТП.

Ранее в России предложили сделать обязательной покупку парковки вместе с автомобилем. Заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин отметил, что при этом важно одновременно развивать общественный транспорт и делать жилье по-настоящему комфортным.