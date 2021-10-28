В России предложили сделать обязательной покупку парковки вместе с автомобилем

В России должно быть введено правило одновременной покупки автомобиля и парковочного места. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин в ходе выступления на онлайн-сессии «Механизмы стимулирования строительства на Дальнем Востоке» Восточного экономического форума, передает «Интерфакс».

По словам чиновника, в России необходимо «кардинально пересматривать подход к парковочным местам». Матюхин предложил, в частности, сделать подход близким к японскому: если человек покупает машину, он обязан купить и парковочное место.

При этом важно одновременно развивать общественный транспорт и делать жилье по-настоящему комфортным, подчеркнул чиновник. «Если в микрорайоне сосредоточены все объекты сервиса, конечно, отпадает необходимость иметь в семье две-три машины», — пояснил Матюхин.

Ранее руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил увеличить для автомобилистов штраф за пользование телефоном при управлении автомобилем до 10 тысяч рублей. Сейчас размер штрафа составляет 1,5 тысячи рублей, что, по его мнению, является незначительным наказанием.