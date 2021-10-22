Сотню затопленных автомобилей на парковке в России сняли на видео

В Сестрорецке около 100 автомобилей оказались под водой на парковке одного из домов

Около 100 автомобилей оказались под водой на парковке возле одного из жилых домов в Сестрорецке Ленинградской области. Видео с затопленными машинами в пятницу, 22 октября, опубликовал РЕН ТВ.

Отмечается, что автомобилисты при помощи сотрудников МЧС России пытаются эвакуировать свои машины, некоторые из которых ушли под воду на метр.

При этом пресс-секретарь администрации Курортного района Лариса Шаймханова заявила, что имеющиеся сейчас подтопления не мешают жизнеобеспечению районов.

«Она (вода — прим. «Ленты.ру») уйдет сама. Это природное явление. Она пришла и уйдет сама. Если бы мешала жилым кварталам или жизнедеятельности, то принимались бы срочные меры. А так — непогода пройдет, и вода уйдет, схлынет», — сказала она.

В августе сообщалось, что мощный ливень, который обрушился на Вологду, затопил улицы. В результате автомобилистам пришлось бросать на них заглохшие машины.