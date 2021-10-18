Московским автомобилистам назвали среднюю стоимость парковочного места

Специалисты по подбору недвижимости проанализировали расценки на парковочные места в столице. Средняя стоимость парковочного пространства под один автомобиль в Москве на август 2021 года составила 2,1 миллиона рублей. Данные 18 октября приводит «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ЦИАН.

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Как поясняют риелторы, место под парковку личного транспорта обойдется московским автомобилистам в сумму, которой хватит на неплохое жилье в соседней Твери. За год личные парковочные пространства в Москве подорожали на 16 процентов, а в Подмосковье — на десять процентов (до 914 тысяч рублей), назвали данные в ЦИАН. Стоимость машино-места в столице составляет около 13 процентов от средней цены квартиры в Москве, в области аналогичный показатель выше — 15 процентов.

По сведениям специалистов, стоимость парковок в столице и Подмосковье до 2020-го не росла свыше 2-3 процентов в год. Пандемия и изменение условий льготной ипотеки «подстегнули» спрос на жилищном рынке, вслед за ним у жителей выросла потребность в площадках под размещение транспорта у новых ЖК.

Стоимость собственного паркинга сильно варьируется в зависимости от района Москвы. Машино-место внутри Садового кольца обойдется в районе 5,57 миллиона рублей, ближе к Третьему транспортному кольцу цены снижаются практически вдвое, до 2,68 миллиона рублей. Недалеко за МКАД можно подобрать паркинг за 1,31 миллиона рублей, добавили в ЦИАН.

В июле 2021 года мэрия Москвы заявила, что жители столицы стали чаще тратиться на покупку мест для машин. С января до середины лета администрация города заключила с горожанами около 500 договоров купли-продажи участков под парковку личного транспорта.

