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Парламент Словакии одобрил военное соглашение с США

Национальное собрание Словакии большинством голосов одобрило военное соглашение с США

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Большинство депутатов Национального собрание (парламента) Словакии одобрили соглашение о военном сотрудничестве между страной и США. Об этом сообщает телеканал ТА3.

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3 февраля соглашение было подписано госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Минобороны Словакии Ярославом Надем. 9 февраля за одобрение соглашения проголосовали 79 депутатов, против – 60, один воздержался. Теперь документ должна будет ратифицировать президент Словакии Зузана Чапутова.

Телеканал TA3 отмечает, что переговоры по данному соглашению вызвали горячие споры в парламенте. Перед зданием Национального собрания собралась даже акция протеста против словацко-американского военного сотрудничества. Также генпрокурор Словакии Марош Жилинка заявил, что в документе встречаются 35 противоречий национальному законодательству.

Согласно этому соглашению, американские ВВС смогут бесплатно использовать военные аэродромы Малацки-Кухиня на востоке республики и Слиач в ее центральной части. Договор будет действовать 10 лет, а после окончания может быть продлен. По соглашению, США выделяют 100 миллионов долларов на модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.

1 февраля бывший премьер-министр Словакии и лидер партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо заявил, что Зузана Чапутова и члены правительства действуют под влиянием США. Фицо оценил заявление Чапутовой о необходимости укрепления восточного фланга НАТО, которое она сделала ранее.

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Николай Чигасов
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