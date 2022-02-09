Девушка прошлась по дому в бюстгальтере и навлекла гнев соседей

Анонимная девушка прошлась по собственному дому в спортивном белье и навлекла гнев соседа. Соответствующей историей она поделилась на портале Reddit.

25-летняя пользовательница с никнеймом nobrasonmain рассказала, что ежедневно занимается спортом в небольшом зале, расположенном в гараже на территории ее дома. В один из дней после тренировки она сняла с себя форму, отнесла ее в прачечную и отправилась готовить завтрак перед тем, как принять душ. «На кухне я была в спортивном бюстгальтере и коротких шортах, и я не вижу в этом ничего такого. Однако у моего 50-летнего соседа возникли вопросы», — поделилась героиня материала.

По словам nobrasonmain, проживающий напротив мужчина пришел к ней домой и обвинил в непристойном поведении, поскольку вся его семья увидела ее во время готовки через окно. «В конце концов, сосед обозвал меня эксгибиционисткой и заявил, что ни он, ни его семья не желали видеть меня в таком виде», — пожаловалась она.

Согласно посту, девушка ответила, что учтет претензию, однако в собственном доме она продолжит заниматься всем, что ей будет угодно.

В сентябре 2021 года уличная камера видеонаблюдения засняла случайно показавшую нижнее белье соседям жительницу Англии. 26-летняя медсестра Оливия Гомес отправилась выносить мусор и заметила на улице новых соседей. Девушка решила познакомиться с ними и подошла пообщаться. В тот день на ней было платье с пышной юбкой. Во время разговора Гомес активно жестикулировала и случайно приподняла ткань юбки мусорным пакетом, расположенном в ее руке.