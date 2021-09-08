Уличная камера засняла случайно показавшую нижнее белье соседям девушку

Уличная камера видеонаблюдения засняла случайно показавшую нижнее белье соседям жительницу Англии. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно материалу, 26-летняя медсестра Оливия Гомес (Olivia Gomez) отправилась выносить мусор и заметила на улице своих новых соседей. Девушка решила познакомиться с ними поближе и подошла пообщаться.

В тот день на ней было голубое платье с пышной юбкой по колено. Во время разговора Гомес активно жестикулировала и случайно приподняла ткань юбки мусорным пакетом, расположенном в ее руке, продемонстрировав соседям нижнее белье.

Англичанка призналась, что ей стало стыдно из-за случившегося. «Я была совершенно подавлена, но старалась вести себя спокойно, как будто ничего не случилось. Я постаралась быстро закончить разговор, вынесла мусор и потом пряталась от них всю неделю», — подчеркнула она.

Произошедшее зафиксировала уличная камера видеонаблюдения. Соответствующие кадры появились в интернете и рассмешили пользователей сети. «Теперь ты их любимая соседка!», «Я бы на твоем месте уже выставила свой дом на продажу», «Это показатель наивысшей любви к ближнему», — шутили они.

В августе знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд. Речь идет об одежде с обнажающими тело вырезами и полупрозрачными вставками. Модный редактор Теа Джейкобс (Thea Jacobs) проанализировала запоминающиеся наряды знаменитостей. Например, эксперт привела в пример серое сетчатое платье длины макси телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян, в котором она появилась на Неделе моды в Париже в 2016 году.