Знаменитости полюбили наряды с эффектом наготы и запустили новый тренд

Звезды полюбили выходить на публику в откровенных нарядах с эффектом наготы и запустили модный тренд. Соответствующий материал публикует The Sun.

Речь идет об одежде с обнажающими тело вырезами и полупрозрачными вставками. Модный редактор Теа Джейкобс (Thea Jacobs) проанализировала запоминающиеся наряды знаменитостей. Например, эксперт привела в пример серое сетчатое платье длины макси телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян, в котором она появилась на Неделе моды в Париже в 2016 году. На снимках видно, что Кардашьян надела под наряд нижнее белье телесного цвета. Телезвезда также попала в объектив папарацци в черном платье длины миди с корсетным верхом, глубоким декольте и полупрозрачной юбкой по фигуре.

Британская певица Рита Ора тоже стала поклонницей подобной одежды. В августе 2021 года ее запечатлели в Лос-Анджелесе в черном облегающем платье длины миди с полупрозрачными вставками по всей длине. Ора дополнила свой образ высокими кожаными ботфортами.

Британская телеведущая Аманда Холден в том же году снялась в черном полупрозрачном платье бренда Temperley London, оформленном стразами и пайетками. Джейкобс отметила, что знаменитость подобрала для наряда удачный комплект нижнего белья такого же цвета, за счет чего выглядела очень стильно.

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Редактор также отметила, что одним из самых знаковых «полуобнаженных» образов является наряд певицы Рианны на ковровой дорожке церемонии CFDA Fashion Awards в 2014 году. Исполнительница появилась на публике без бюстгальтера в полностью прозрачном платье длины макси, усыпанном кристаллами Swarovski. Ее наряд дополнили перчатки и бандана из этого же материала, а также меховая накидка розового цвета.

Поклонницей упомянутого тренда является и супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид. На вечеринке Met Gala в 2017 году она была одета в просвечивающее тело черное мини-платье бренда Alexander Wang. Сетчатый наряд был оформлен блестящим бисером. При этом на фото, сделанных во время мероприятия, видно, что модель заклеила соски черным пластырем в форме креста.

В июле звезды массово полюбили белые рубашки и запустили тренд. Например, папарацци засняли американскую супермодель Кендалл Дженнер на улицах Нью-Йорка в белой футболке, оверсайз-рубашке, бежевых брюках свободного кроя и черных босоножках на невысоком каблуке.