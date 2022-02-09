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Стало известно о тяжелом состоянии госпитализированного Жириновского

Лидер ЛДПР Жириновский находится в ЦКБ в Москве в тяжелом состоянии
Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Лидера ЛДПР и депутата Госдумы Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве в тяжелом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, политик находится в больнице пару дней.

Ранее стало известно, что председателя ЛДПР госпитализировали с COVID-19. По сведениям источников, у Жириновского может быть поражено 50-75 процентов легких, у него диагностировали двустороннюю пневмонию, которая развилась на фоне коронавируса.

Председатель ЛДПР заявил, что привился против COVID-19 восемь раз. В разговоре с «Лентой.ру» профессор вирусологии Александр Чепурнов отметил, что такое количество прививок может быть опасным для здоровья.

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Юлия Ямпольская
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