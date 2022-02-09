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Перебравшиеся в Сеул россияне рассказали об отношении корейцев к России

Россияне перебрались в Сеул и столкнулись с предвзятым отношением к России

Фото: @o_smagin

Россияне, перебравшиеся в Сеул, рассказали об отношении корейцев к России, с которым им пришлось столкнуться. Своей историей они поделились с «Лентой.ру».

Братья-близнецы Олег и Евгений Смагины уехали в Южную Корею около шести лет назад, осуществив перевод из московской Высшей школы экономики в престижный университет в Сеуле. После окончания бакалавриата и магистратуры они остались в Корее. Сейчас Евгений работает в сфере корпоративного венчурного капитала в одном из корейских конгломератов, а Олег — в блокчейн-индустрии в японском игровом холдинге. Братья неоднократно участвовали в популярных корейских телепередачах, причем в одной из них напарником Олега и Евгения был знаменитый корейский певец Чханмин из группы TVXQ.

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По мнению Олега, корейцы редко интересуются Россией. Людям старшего поколения свойственно негативное отношение к ней: они считают ее недружественной США страной, где есть проблемы с демократией. Молодежь относится к России менее предвзято, однако не спешит туда ехать. «Для молодого корейца, зачастую не столь обремененного политическими догмами, Россия — это любопытное, но слишком экзотическое место, — утверждает Олег. — Они считают, что туда, может, и стоило бы съездить, но только после Италии, Франции, Англии, США и других более популярных мест».

Олег обратил внимание на готовность, с которой жители Южной Кореи исполняли предписания правительства, направленные на борьбу с пандемией COVID-19. Они безропотно носили маски и удивлялись, когда видели репортажи из других стран, где этого не происходит. Благодаря этому Южная Корея смогла обойтись без локдаунов и избежала значительных жертв во время пандемии.

Консенсус по поводу масок был достигнут, когда количество заболевших еще не превысило сотни. В Корее, особенно в Сеуле, их носят все. В общественных местах почти невозможно встретить людей без масок, причем не только в транспорте или в закрытых помещениях, но и просто на улице

Олег Смагин

Ранее переехавшая в Израиль россиянка рассказала, что менталитет жителей этой страны представляет собой полную противоположность российскому.

Олег Парамонов
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