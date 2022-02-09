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Назван порядок действий для возврата авиабилета в случае болезни

В Ozon Travel напомнили россиянам, что можно вернуть деньги за авиабилет в случае болезни

Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин рассказал, что с середины января 2021 года зафиксирован рост числа обращений россиян, которые хотят вернуть или обменять авиабилет из-за болезни. Об этом стало известно из исследования сервиса планирования поездок Ozon Travel, которое поступило в редакцию «Ленты.ру».

При этом не все путешественники знают, что на сайтах авиаперевозчиков содержится информация о том, что возврат денежных средств возможен в случае «болезни пассажира или близкого родственника, совместно следующего на одном рейсе».

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Эксперты напомнили, чтобы вернуть деньги, туристам необходимо подтвердить болезнь и родство с помощью документов. «Есть целый список требований, но основное — наличие точного диагноза и чтобы даты перелета совпадали с датами болезни. Если не совпадают, то врач должен сделать отметку, что перелет запрещен в эти даты», — назвали специалисты порядок действий.

Кроме того, отмечается, что все билеты должны быть оформлены на один и тот же рейс на всех пассажиров — туда и обратно. Для осуществления возврата в иностранных авиакомпаниях может потребоваться также нотариально заверенный перевод документов.

Аналитики компании также выяснили, что в последнее время появилась тенденция приобретать авиабилеты за несколько дней до вылета — во многом она связана с тем, что туристы боятся в случае болезни не вернуть деньги.

Ранее в феврале эксперты туристической отрасли дали советы российским путешественникам на случай отмены или задержки самолета. Так, управляющий директор департамента в компании «Ренессанс страхование» Артем Искра посоветовал туристам перед путешествием покупать страховку.

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Валентина Процкова
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