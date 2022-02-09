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Названа дата создания единого рынка нефти России и Белоруссии

Борис Грызлов: единый рынок нефти России и Белоруссии заработает в 2023 году

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Единый рынок нефти России и Белоруссии может начать работу уже в 2023 году. Такую дату назвал российский посол в Минске Борис Грызлов в эфире телеканала «Россия 24». Глава дипмиссии также заявил, что западные санкции лишь усиливают экономическую интеграцию Москвы и Минска.

«Она (ограничительная политика Запада — прим. «Ленты.ру») подталкивает Россию и Белоруссию к более интенсивному объединению, более интенсивной интеграции, потому что именно интегрированная структура может противостоять западным санкциям с большей уверенностью», — подчеркнул Грызлов. Посол добавил, что большое количество белорусских предприятий уже получило доступ к российскому рынку и госзаказам.

По словам Грызлова, в ближайшее время приоритетная задача для сближения двух государств — это создание единого налогового и таможенного законодательства. «Вопросы таможенных отношений очень важны, и у нас на сегодня есть таможенный орган, который создан таможнями двух стран, интегрированный орган», — подчеркнул Грызлов и добавил, что вскоре будет создан единый налоговый орган России и Белоруссии.

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При этом с начала февраля Белоруссия подняла тарифы на услуги по прокачке нефти по магистральным трубопроводам. В том числе резко поднялась стоимость прокачки нефти из России в третьи страны по системе «Гомельтранснефть Дружба». Тарифы на поставки в польском и украинском направлениях вырастут на 7,4 процента.

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Софья Ермакова
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