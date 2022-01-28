Белоруссия резко поднимет тарифы на прокачку российской нефти

С 1 февраля Белоруссия меняет тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам. Об этом говорится в постановлении министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

В том числе резко поднимается стоимость прокачки нефти из РФ в третьи страны по системе «Гомельтранснефть Дружба». Тарифы на поставки в польском и украинском направлениях вырастут на 7,4 процента, до 418,3 и 179,65 рубля за тонну соответственно без налога на добавленную стоимость.

Тарифы для поставок по другим направлениям в российских рублях также вырастут в среднем на 7,4 процента, в евро — на 2,9 процента. Для белорусских нефтеперерабатывающих заводов при экспорте и оплате в белорусских рублях тарифы проиндексируют на 7,3-8,4 процента.

Транзит российский нефти в польском направлении может сократиться за счет нового контракта польской Orlen с саудовской Saudi Aramco. Документ подразумевает поставки на рынок, ранее традиционно считавшийся российским, до половины необходимого стране объема.

Ранее Всемирный банк подсчитал, что Белоруссия по состоянию на 2020 год является главным должником России. В общей сложности суверенная задолженность развивающихся стран перед Россией составила 27,3 миллиарда долларов, из них на партнера по Союзному государству приходится 8,3 миллиарда.