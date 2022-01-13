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Польша решила отказываться от российской нефти

Польша снизит покупку нефти в России из-за контракта с Saudi Aramco на 16,8 млн тонн в год

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Нефтяной рынок Польши, на котором исторически доминировало российское сырье, в ближайшее время ждут серьезные перемены. Поводом для них станет крупный контракт, который польская Orlen, находящаяся в процессе поглощения группы Lotos, заключила с саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco, пишет «Коммерсантъ».

Помимо продажи 30 процентов Гданьского НПЗ, речь идет о поставках от 10 до 16,8 миллиона тонн нефти в год, что может закрыть половину всего потребления Польши. Таким образом, Саудовская Аравия может стать крупнейшим поставщиком сырья в страну.

Сделка произошла в тот же год, когда Польша решила отказаться от российского газа. Истекающий в 2022 году контракт с «Газпромом» не будет продлен, вместо этого республика увеличит закупки сжиженного природного газа (СПГ) и начнет поставки из Норвегии по газопроводу Baltic Pipe.

Контракты на покупку нефти, поступающей по нефтепроводу «Дружба» в Польшу, в минувшем году были переподписаны в сторону снижения. Одновременно Orlen в последние несколько лет активно закупает морские партии нефти из Саудовской Аравии, США и Западной Африки. Саудовская нефть позволит ускорить отказ от российской, так как сорт Arab Light по качеству близок к российскому экспортному сорту Urals, на который настроены польские НПЗ.

Руководитель отдела «Нефтепанорама» международного ценового агентства Argus Владислав Сенькович предположил, что Orlen пока продолжит покупать нефть по «Дружбе», но сократит закупки морских партий Urals. Он указал, что в прошлом году польские компании заметно увеличили интерес к арабской нефти.

Brent от TradingView
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Платон Щукин
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