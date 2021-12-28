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Назван срок запуска конкурента «Северного потока-2»

Представитель властей Польши Наимский: газопровод Baltic Pipe запустят через 9 месяцев

Фото: Ritzau Scanpix / John Randeris / Reuters

Газопровод Baltic Pipe, который связывает Польшу с месторождениями газа в Норвегии и позволяет прокачивать до 10 миллиардов кубометров в год, запустят за три месяца до конца 2022 года. Такой срок в комментарии польскому изданию Do Rzeczy назвал уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Он объяснил, что сравнимый объем Польша закупает по контракту с российским «Газпромом», который истекает в конце 2022 года. Продлевать его власти республики отказалась еще в 2019 году ради дифференциации источников поставок газа. Нынешний энергокризис в ЕС не изменил это решение.

В Варшаве рассматривают новый маршрут в качестве конкурента «Северного потока-2», находящегося в настоящее время на стадии сертификации. С учетом закупки сжиженного природного газа (СПГ) республика надеется стать экспортером топлива в соседние страны, на поставки в которые также претендует Россия.

Baltic Pipe достроили в середине ноября этого года. Газопровод длиной 275 километров проходит через воды Дании, Швеции и Польши. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 миллиарда долларов.

Ранее президент правления польского газового оператора Gaz-System Томаш Стемпень рассказал, что коммерческую транспортировку газа по новому маршруту предполагается начать с 1 октября 2022 года. До этого времени будут проходить все необходимые тесты и согласования.

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Платон Щукин
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