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Назван главный должник России

Всемирный банк: Белоруссия задолжала России 8,3 миллиарда долларов на 2020 год

Фото: «Росатом»

Суверенная задолженность развивающихся стран перед Россией составила 27,3 миллиарда долларов по итогам 2020 года, в 2019 году эта цифра была 25,2 миллиарда долларов (рост на 8 процентов), пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Всемирного банка.

Долги перед Россией существенно увеличились у двух государств: у Индии (плюс 74 процента, почти до трех миллиардов долларов) и у Бангладеш (плюс 37 процентов, до 3,3 миллиарда). В обеих странах «Росатом» реализует проекты по строительству АЭС с использованием межгосзаймов.

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Также в докладе назван главный должник. Им стала Белоруссия с обязательствами в 8,3 миллиарда, далее идут Бангладеш, Венесуэла, Индия и Вьетнам. Украина с задолженностью в 600 миллионов долларов занимает девятое место. Больше всех сократили объем обязательств Вьетнам (на 10 процентов до 1,5 миллиарда долларов) и Сомали (на 19 процентов до 755 миллионов). Россия занимает пятое место среди крупнейших суверенных кредиторов развивающихся стран (первое — у Китая).

Ранее стало известно, что в 2022 году обслуживать свой государственный долг Белоруссия собирается в том числе за счет получения новых займов у России.

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Мария Строителева
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