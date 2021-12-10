Белоруссия собралась погашать долги за счет займов у России

В 2022 году обслуживать свой государственный долг Белоруссия собирается в том числе за счет получения новых займов у России. Об этом заявил глава Минфина республики Юрий Селиверстов, сообщает «БелТА».

Он уточнил, что в общей сложности выплатить придется 10 миллиардов белорусских рублей (290 миллиардов российских рублей), что на два миллиарда (58 миллиардов) больше, чем в текущем году. «Планируем работу по рефинансированию части долгов с нашими коллегами из России», — объяснил чиновник. Также Минск работает с Евразийским фондом стабилизации и развития (Россия использует организацию для проведения части кредитов Белоруссии) и может использовать для погашения долгов свои валютные остатки.

В свою очередь премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета республики рассказал, что в текущем году страна практически погасила внешние долги, которые составляют около двух миллиардов долларов. До конца года на эти цели надо направить еще 280 миллионов долларов.

Госдолг Белоруссии, в том числе внутренний, практически полностью номинирован в иностранной валюте, в основном в долларах. Западные санкции, введенные за последний год, ударили по основным экспортным позициям республики и существенно ограничили поступления валюты. Чтобы не допустить дефолта, власти страны разрешили при необходимости конфисковывать валюту у юридических лиц. Кроме того, рассматриваются новые кредиты со стороны России.

В марте этого года Всемирный банк раскрыл данные о задолженности стран перед другими государствами. По состоянию на конец 2019 года Белоруссия с большим отрывом была главным должником России — ей предстояло отдать 8,1 миллиарда долларов. В конце 2020 года стороны подписали соглашение о предоставлении Минску миллиарда долларов дополнительных средств.