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Пациенты со спинным имплантом смогли снова ходить

Спинной имплант помог пациентам с параличом снова начать ходить

Кадр: EPFL / YouTube

Швейцарские ученые рассказали об успешном использовании спинного импланта парализованным пациентом. Исследование было опубликовано в журнале Nature Medicine.

Созданный специалистами имплант для спинного мозга устанавливается в организм пациента. Устройство посылает электрические импульсы в мышцы, имитируя работу головного мозга. Медики надеются, что благодаря этой разработке люди с тяжелыми травмами позвоночника смогут стоять, ходить и заниматься спортом.

Одним из первых пациентов, участвовавших в эксперименте, оказался итальянец Мишель Роккати, который попал в аварию на мотоцикле. Мужчина получил серьезные травмы спинного мозга и перестал чувствовать нижние конечности и самостоятельно ходить. С помощью импланта Роккати смог начать реабилитацию и уже через несколько недель снова начал ходить, используя лишь упор для удержания равновесия. Итальянец рассказал, что благодаря операции он может вставать и ходить около двух часов и проходить без отдыха почти километр.

«Это был очень эмоциональный опыт», — сообщил пациент журналистам. По словам мужчины, теперь он может разговаривать с близкими стоя и нормально принимать душ.

«Это еще далеко не чудо», — заметил нейробиолог из Швейцарского федерального технологического института Грегуар Куртин. По словам ученого, эффект от прибора связан с тем, как точно компьютер будет активировать последовательность импульсов. В настоящий момент импланты могут помочь тем пациентам, которые имеют травму выше нижнегрудного отдела спинного мозга, участка, идущего от основания шеи до живота.

В начале февраля ученые Тель-Авива успешно испытали импланты из стволовых клеток для лечения паралича. Исследователям удалось вырастить в лабораторных условиях функциональную нервную ткань, используя для этого специальную среду из гидрогеля.

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Андрей Ставицкий
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