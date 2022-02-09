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В бундестаге указали на ошибочность позиции Шольца по «Северному потоку»

Депутат бундестага Котре раскритиковал позицию канцлера ФРГ Шольца по «Северному потоку»

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц продемонстрировал ошибочную позицию по газопроводу «Северный поток-2». На это в разговоре с «Лентой.ру» указал депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре.

«Шольц показал себя как очень слабую фигуру. Уклоняться от [вопросов о судьбе] "Северного потока-2" было недостойно. Он должен был четко представить "Северный поток-2" как важный проект сотрудничества и разрядки», — раскритиковал канцлера консервативный политик.

По его словам, «Северный поток» — это важный экономический проект для энергетической безопасности Германии и Европы. Котре заявил, что Олаф Шольц должен был «выступить против любых форм санкций и вмешательства во внутренние дела других государств».

Выступая перед прессой после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем 7 февраля президент США Джо Байден пообещал положить конец «Северному потоку-2» в случае вторжения России на Украину. При этом немецкий лидер, хоть и заявил, что Германия и США действуют в едином ключе, ни разу не упомянул название проекта и не ответил прямо ни на один вопрос о нем.

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Валентина ШварцманНиколай Чигасов
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